Premier League live erleben

Viele der weltweit besten Fussballer stehen im Dienste englischer Clubs – und tragen dazu bei, dass die Premier League die finanziell profitabelste Fussballiga überhaupt ist. Tottenham Hotspurs, FC Liverpool, Chelsea FC, Manchester United – nicht nur klangvolle Namen, sondern insbesondere Garanten für Spitzenfussball der Sonderklasse. Die Premier League ist die Königsklasse des englischen Fussballs. Momentan gehören zwanzig Vereine der obersten Liga Englands an. Die Meisterschaft wird in der Regel zwischen August und Mai des folgenden Jahres an 38 Spieltagen ausgetragen. Jede Mannschaft spielt je ein Heim- und Auswärtsspiel gegen die anderen neunzehn Mannschaften der Liga. Die führenden vier Vereine aus der Saisonabschlusstabelle qualifizieren sich jeweils direkt für die Champions League Gruppenphase. Durch eine Auf- und Abstiegsregelung mit dem darunter angesiedelten Football-League-Verband findet jährlich ein Austausch von drei Klubs in der Premier League statt. Die als FA Premier League gegründete Spielklasse nahm am 15. August 1992 ihren Spielbetrieb auf. Die Vereine der einstmaligen First Division profitierten durch den Wechsel zur English Premier League von massiv höheren Einnahmen aus TV-Rechten. Die englische Spitzenliga hat sich in den 28 Jahren ihrer Existenz zur Sportliga mit der weltweit höchsten Zuschaueranzahl entwickelt. Der aktuelle Meister (2020) ist der FC Liverpool, der englische Rekordmeister ist jedoch Manchester United, der in seiner Vereinsgeschichte bislang zwanzig Mal die englische Fussballmeisterschaft für sich entschied. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne über Reisen zu Spielen der Premier League.