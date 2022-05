Harads Reisen

Eine gute Stunde mit dem Mietauto nordwestlich von Luleå und 50 Kilometer südlich vom Polarkreis liegt der kleine, idyllische Ort Harads mitten in Schwedisch Lappland. Das Dörfchen an und für sich hat herzlich wenig zu bieten, aber der grosse Star ist ohnehin die grossartige Natur. Tiefverschneite Wälder, zugefrorene Seen und Tundra-ähnliche offene Ebenen. Es erwartet Sie Platz, sehr viel Platz - Harads ist der richtige Ort, um tief durchzuatmen. In unmittelbarer Nähe des Dörfchens befindet sich das eigenwillige Tree Hotel, welches aus verschiedenen Baumhäusern besteht, welche von diversen Architekten designt wurden. Typisch für Schweden gibt es aber auch traditionelle Blockhäuser, die aber ebenfalls eine sehr gemütliche und landestypische Unterkunftsform darstellen. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne.