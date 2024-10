1 . Tag Reykjavik Ihre 6 Sterne Ultrayacht erwartet Sie bereits im Hafen von Reykjavik, um mit Ihnen in See zu stechen.

2 . Tag Flatey Erleben Sie die wachsende Vorfreude mit dem Expeditions-Team, das Ihnen spannende Details zu Hubschrauber- und U-Boot-Abenteuern sowie Discovery-Exkursionen gibt. Entdecken Sie Flatey zu Fuss und geniessen Sie die friedliche Atmosphäre der autofreien Insel mit ihren historischen Häusern. Abends bewundern Sie die majestätischen Latrabjarg-Klippen unter der Mitternachtssonne und nutzen die Swarovski-Teleskope zur Vogelbeobachtung.

3 . Tag Patreksfjörður und Dynjandi Patreksfjörður, das grösste Dorf in den südlichen Westfjorden mit nur 650 Einwohnern, bietet einen Einblick in Islands Fischertraditionen. Erkunden Sie lokale Geschäfte und Cafés, geniessen Sie den Fjordblick vor unserer Abfahrt. Bei gutem Wetter besuchen wir den Dynjandi-Wasserfall, begleitet von erfahrenen Guides oder bewundern ihn vom luxuriösen Aussichtsdeck der Scenic Eclipse aus.

4 . Tag Vigur Vigur Island, die zweitgrösste in der Bucht von Ísafjörður, ist Heimat einer einzigen Familie. Erleben Sie das Leben der Bauern, die von Eiderdaunen und Eiern leben. Besuchen Sie Islands einzige erhaltene Windmühle im Nationalmuseum und beobachten Sie Papageitaucher und andere Vögel, die auf der Insel brüten. Senden Sie eine Postkarte des kleinsten Postamtes Europas. Am Nachmittag geniessen Sie einen Drink in einer der neun All-inclusive-Bars Ihrer Discovery Yacht.

5 . Tag Skagafjörður Fjord / Sauðárkrókur Sauðárkrókur, gegründet 1871 am südwestlichen Ufer des Skagafjörður-Fjords, birgt eine reiche Geschichte aus der Grettis-Saga. Erkunden Sie nordische Mythen in der gut erhaltenen Altstadt mit Museen, interaktiven Ausstellungen, Kunsthandwerkern und Restaurants. An Bord der Discovery Yacht entspannen Sie mit Spa-Behandlungen im Senses Spa: Tauchbecken, Infrarotsaunen und die KLAFS-Salztherapielounge bieten pure Erholung in luxuriösem Ambiente.

6 . Tag Akureyri Islands «Hauptstadt des Nordens», ist die zweitgrösste Siedlung ausserhalb von Reykjavik, aber mit nur etwa 20'000 Einwohnern behält sie ihren freundlichen Kleinstadtcharakter. Fotogen mit bunten Häusern auf grünen Hügeln am Fusse einer vulkanischen Bergkette gelegen. Besuchen Sie die markante Akureyrarkirkja und den nördlichsten botanischen Garten der Welt. Erkunden Sie den Fjord im Kajak oder Stand-up-Paddleboard, oder geniessen Sie die Vogelperspektive in einem unserer Hubschrauber. Unsere leisen Airbus H130-T2 bieten Rundum-Windschutzscheiben, breite Fenster und Bose®-Geräuschunterdrückungskopfhörer. Bei gutem Wetter können Sie auch mit unserem U-Boot Scenic Neptune die Unterwasserwelt erkunden.

7 . Tag Grimsey und der Arctic Circle Heute können Sie über den offiziellen Polarkreis auf Grimsey Island spazieren, etwa 40 km vor der Nordküste Islands. Diese kleine Insel beherbergt nur etwa 100 Menschen in einem Dorf am Hafen und ist ein Höhepunkt für Vogelbeobachter mit rund einer Million Seevögeln, die in den Klippen der Insel nisten. Nutzen Sie die Swarovski Teleskope auf der Observationslounge, um einen genaueren Blick auf Papageientaucher, Tordalken, Gryllteisten und andere Klippenbrüter zu werfen. Feiern Sie das Überqueren des Polarkreises mit exquisiten Cocktails an der Sky Bar oder stossen Sie mit Champagner in Lumière's Champagne Bar an, bevor Sie ein siebengängiges Menü, begleitet von erstklassigen Weinen geniessen. Tauchen Sie ein in einen Abend voller Genuss und Luxus, während Sie die Schönheit und Einzigartigkeit von Grimsey Island erleben.

8 . Tag Vopnafjörður und Seyðisfjörður Begleiten Sie den Kapitän auf der Brücke, während wir durch den grossen Vopnafjörður segeln. Erleben Sie die offene Brückenpolitik und lernen Sie die technischen Fähigkeiten der Scenic Eclipse kennen. Vopnafjörður entstand in der Eiszeit durch einen Gletscher und wurde im 9. Jahrhundert von Wikingern besiedelt. Geniessen Sie Wanderungen, Zodiac-Kreuzfahrten und Vorträge über Geologie und Geschichte im modernen Theater der Yacht. Übernachten Sie in Seyðisfjörður, wo Fjord und Siedlung denselben Namen tragen.

9 . Tag Seyðisfjörður Seyðisfjörður in Ostisland ist bekannt für Kultur, Erbe und Gastfreundschaft. Farbenfrohe Holzhäuser aus dem 19. Jahrhundert schmücken malerisch die Lagune. Die Stadt beheimatet eine blühende Kunstszene und bietet Chancen zur Sichtung von Rentieren, Robben und Schweinswalen. Erleben Sie Kajakfahren und Stand-up-Paddleboarding sowie Hubschrauberflüge oder Tauchabenteuer mit unserem Luxus-U-Boot. Abends erwarten Sie neue kulinarische Genüsse in bis zu zehn Restaurants, darunter Lumière für französisches Fine Dining, Elements für Steak und Meeresfrüchte sowie Koko’s für Sushi und asiatische Fusion. Seyðisfjörður und die Erlebnisse an Bord werden Ihre Reise unvergesslich machen.

10 . Tag Heimaey Die Westmännerinseln zählen zu den besten Orten in Island, um Orcas und Beluga-Wale zu sehen. Suchen Sie nach ihnen bei einer Exkursion unter der Leitung lokaler Experten oder entdecken Sie sie durch eines der Swarovski Teleskope auf dem Aussichtsdeck und in der Lounge. Anschliessend segeln Sie um die zum UNESCO-Welterbe gehörende Insel Surtsey, eine vulkanische Insel, die in den 1960er Jahren durch einen Unterwasservulkan entstanden ist. Tauchen Sie ein und lassen Sie sich von der Schönheit der Natur verzaubern.

11 . Tag Reykjavik Ihre Reise endet heute Morgen zurück in Reykjavík. Die Stadt mag dieselbe sein, doch möglicherweise fühlen Sie sich für immer verändert durch alles, was Sie in den letzten Tagen gesehen und erlebt haben. Geniessen Sie ein letztes Frühstück in Ihrer Suite oder im Yacht Club, bevor Sie sich von Ihren neuen Freunden und der Crew verabschieden, die mit Ihnen diese Reise geteilt haben. Nach dem Frühstück gehen Sie von Bord und werden zum Flughafen gebracht, begleitet von den magischen Erinnerungen an Island und die Arktis, die Sie auf Ihrem Flug und für viele Jahre begleiten werden. Bitte buchen Sie Ihren Rückflug ab Reykjavík nach 12:00 Uhr mittags.