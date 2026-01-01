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Dieser Film zeigt ein Erklärvideo zur Herstellung von SAF.

knecht reisen: Ein Vorreiter in der Reisebranche

In Zusammenarbeit mit der Lufthansa Group und SWISS bietet knecht reisen seinen Kunden SAF als Buchungsoption. Konkret bedeutet dies, dass Kunden bei der Buchung von Reisen ermutigt werden, einen Beitrag zur Forschung und Entwicklung nachhaltiger Flugkraftstoffe zu leisten und auch ihre individuellen flugbezogenen CO2-Emissionen zu reduzieren. Bei Europa-Reisen beträgt der Beitrag CHF 50, bei Überseeflügen CHF 100. Diese Beträge werden vollständig an SWISS weitergeleitet, die das Geld für den Einkauf von SAF verwendet.

Was ist nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF)?

SAF ist der Oberbegriff für Flugkraftstoffe, die ohne fossile Rohstoffe wie Erdöl oder Erdgas hergestellt werden. Diese Art Treibstoff gilt als entscheidender technologischer Fortschritt für nachhaltigeres Fliegen. Die aktuell bei SWISS und der Lufthansa Group eingesetzte Generation von SAF basiert hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie gebrauchten Speiseölen.

Wie nachhaltig ist SAF?

Im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin kann mit SAF über die gesamte Wertschöpfungskette mindestens 80% der CO2-Emissionen eingespart werden.

Wie wird SAF verwendet?

SAF basiert zwar auf biogener Masse, ist aber chemisch gesehen mit normalem Kerosin vergleichbar. Es kann deshalb mit herkömmlichem Kerosin gemischt und in den aktuellen Flugzeugen und Triebwerken genutzt werden. Zurzeit beträgt die gemäss Treibstoffspezifikationen zugelassene Höchstbeimischungsquote von SAF 50 Prozent.

Wenn ein Fluggast SAF kauft, wird es dann auf dem von ihm gebuchten Flug eingesetzt?

Nein, es kann nicht garantiert werden, dass das konkrete Flugzeug des Fluggastes mit SAF betankt wird. SAF wird von der Treibstoffabteilung der Lufthansa Group zentral eingekauft, vom Lieferanten mit fossilem Kerosin vermischt und dann zu den Flughäfen (u.a. Frankfurt oder Wien) transportiert. Die Lufthansa Group garantiert jedoch, dass das SAF innerhalb von sechs Monaten nach dem Erwerb in den Flugbetrieb eingespeist wird.

Welches Engagement leisten SWISS und Lufthansa Group?

Das Ziel ist eine CO2-neutrale Luftfahrt bis 2050. Hier spielt SAF eine zentrale Rolle. SWISS und Lufthansa Group beteiligen sich seit vielen Jahren an der Forschung und Entwicklung von SAF und treiben den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe vehement voran.

Welches Nachhaltigkeits-Potential hat SAF für die Zukunft der Luftfahrt?

Heutige Flugzeuge haben eine Lebensdauer von mehr als 25 Jahren. Dadurch bleiben sie bis auf weiteres auf flüssige Treibstoffe angewiesen. Selbst wenn sich Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoff-Flugzeug-Projekte wie geplant realisieren lassen, wird sich ein Flotten-Rollover weit über 2050 hinausziehen. Und weil alternative Technologien gemäss heutigem Wissensstand nur bei Kurz- und Mittelstrecken eingesetzt werden können, bleiben Langstreckenflüge auf absehbare Zeit nur mit Kerosin-Antrieb vorstellbar. Heute entstehen rund 80% der CO2-Emissionen des Luftverkehrs auf Strecken von mehr als 1500 Kilometern. Mit dem Einsatz von SAF lassen sich diese Emissionen um 80% reduzieren.

Wie teuer ist SAF im Vergleich zu herkömmlichem Flugkraftstoff?

Der Preis für SAF hängt von der Technologie und der Ölpreisentwicklung ab. Aktuell liegt er drei bis fünf Mal über dem Preis für fossiles Kerosin. Die Lufthansa Group engagiert sich jedoch in vielen Projekten, um nachhaltige Flugkraftstoffe möglichst schnell in grösseren Mengen verfügbar zu machen. Und je mehr die Produktion industrialisiert wird, um so mehr wird der Preis in absehbarer Zukunft sinken.

Konkurriert SAF mit der Nahrungs- oder Futtermittelproduktion?

Nein, die zur Herstellung von SAF eingesetzten Rohstoffe stehen nicht im Konflikt mit der Produktion von Nahrungs- oder Futtermitteln und unterliegen strengen Nachhaltigkeitskriterien. Die bei SWISS und Lufthansa Group eingesetzten nachhaltigen Flugkraftstoffe entsprechen der Renewable Energy Directive 2 (RED II) der EU.