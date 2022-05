Surfen und Schildkröten – Saint Leu Ferien

Interessante Persönlichkeiten liegen am Friedhof von Saint Leu. Der gefürchtete Pirat La Buse oder auch der Dichter Leconte Delisle wurden hier begraben. Etwas actionreicher geht es mit dem umfangreichen Angebot an Wassersportarten zur Sache. Besonders Surfer sind in Saint Leu häufig anzutreffen. Die Einwohner lieben den Ritt auf den Wellen und natürlich können Sie auch an einer Anfängerstunde Ihr Können unter Beweis stellen. In den letzten Jahren haben sich auch zahlreiche Wasserschildkröten hier angesiedelt. Die Stadt Kélonia mit ihren knapp 30.000 Einwohners ist ein Muss bei Saint Leu Reisen.