Heilwasser im Kurhaus und die Eisenschlucht

La Réunion ist beliebt und bekannt für Canyoning. An der Eisenschlucht geht es über 500 Meter hinab. Wagemutige Abenteurer stürzen sich dennoch am Seil in den Abgrund. Tosende Wasserfälle und natürlich eine einzigartige Naturlandschaft sind hier zu erwarten. Etwas ruhiger geht es im Bergland zur Sache. Cilaos Reisen sind abwechslungsreich und sorgen im auch für die gewünschte Entspannung.