La Réunion Reisen mit Kindern

Das „Aquarium“ wird zum Freizeiterlebnis

Die Bewohner der Insel beziehen Kinder automatisch in ihre Herzen ein. Sie sprechen von „Marmailles“, was „Kinder“ bedeutet. So entwickelt sich der Strand schnell zum Tummelplatz eben der „Marmailles“ in niedrigem Wasser, die mit Taucherbrille erstaunliche Entdeckungen machen werden. Hier tummeln sich bunte Fische, das Wasser ist warm und das Klima für alle angenehm. Fast wie ein „Aquarium“. Ausserdem sind die Eltern immer in der Nähe, auch wenn es eine Hängematte oder eine Liege in einem exotischen Garten ist.