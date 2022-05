Kundenfeedbacks

Luxuriöse Ferien auf Mauritius Thomas L. aus undefined

Die Organisation klappte auch bei dieser Reise von A-Z perfekt. Wir wurden zu Hause abgeholt, der Flug war entspannt, der Transfer ins Hotel funktionierte und der Aufenthalt an sich war wunderschön. Unsere Ferien begannen schon zu Hause! Wir schätzen es sehr, jederzeit einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, sowohl in der Schweiz wie auch am Feriendomizil. Die Beratungen die wir haben sind immer super und wir fühlen uns wohl.