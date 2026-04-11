Grand South Pacific Expedition ab Fremantle

Kreuzfahrt

Die spektakuläre Expeditionskreuzfahrt an Bord der Silver Cloud beginnt im australischen Fremantle, nahe Perth. Von hier aus nimmt das luxuriöse Expeditionsschiff Kurs entlang der faszinierenden Westküste Australiens. Sie durchqueren die entlegene und landschaftlich überwältigende Kimberley-Region mit ihren zerklüfteten Küsten, Wasserfällen, roten Felslandschaften und der uralten Kultur der Aborigines. In dieser kaum erschlossenen Region unternehmen Sie erste Ausfahrten mit dem Zodiac – ein Vorgeschmack auf die abenteuerlichen Landgänge, die diese Reise prägen werden.



Über Darwin, das Tor zum tropischen Norden Australiens, führt die Route weiter in Richtung der exotischen Inselwelten von Papua-Neuguinea und den Salomonen. Dort erwarten Sie Begegnungen mit traditionellen Kulturen sowie Expeditionen durch unberührte Regenwälder. Auf Vanuatu, einer Inselgruppe voller Vulkane, dichter Dschungel und faszinierender Zeremonien, erleben Sie die ursprüngliche Lebensweise der Bevölkerung hautnah.

Ihre Reise führt Sie weiter nach Fidschi, genauer gesagt nach Lautoka, und anschliessend zu den entlegenen Cookinseln – darunter die berühmte Lagune von Aitutaki, die als eine der schönsten der Welt gilt.

Türkisfarbenes Wasser, weisse Sandstrände und eine farbenprächtige Unterwasserwelt laden hier zu Tauch- und Schnorchelabenteuern ein.

Anschliessend steuert die Silver Cloud Französisch-Polynesien an – mit traumhaften Stopps auf Bora Bora, Moorea und Tahiti. Diese Südseeparadiese verzaubern mit ihren ikonischen Vulkanlandschaften, üppiger Vegetation und kultureller Vielfalt. In kleinen Gruppen erkunden Sie per Zodiac abgeschiedene Buchten, treffen auf lokale Gemeinschaften und tauchen ein in das Leben der Inselbewohner.



Nach dem Aufenthalt in Französisch-Polynesien führt Sie die Reise weiter ostwärts über den offenen Pazifik. Schliesslich erreichen Sie eines der abgelegensten Reiseziele der Welt: die Osterinsel (Rapa Nui). Hier erwarten Sie die mysteriösen Moai-Statuen – steinerne Zeugnisse einer versunkenen Hochkultur, eingebettet in eine karge und zugleich faszinierende Vulkanlandschaft. Zum Abschluss folgt ein letzter Höhepunkt: die sagenumwobene Robinson-Crusoe-Insel, Teil des chilenischen Juan-Fernández-Archipels.

Ihre dramatische Topografie und isolierte Naturkulisse bilden einen eindrucksvollen Kontrast zur offenen Südsee.

Die Expedition endet nach einer einzigartigen Reise im Hafen von Valparaíso in Chile.