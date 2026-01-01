Schlemmerreise durch die Masuren ab Warschau

ab Warschau bis Danzig

- IHR SCHIFF

- Die «MS Classic Lady» wurde 2003 speziell für die schmalen Schleusen, die engen Kanäle und die niedrigen Brücken der masurischen Gewässer gebaut. Ein Panorama-Restaurant mit Bar und das Sonnendeck bieten eine einmalige Aussicht auf die Seenlandschaft.

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- BORDLEBEN Sehr angenehme und ungezwungene Atmosphäre. Das Schiff bietet Ihnen Erholung und einen traumhaften Ausblick vom Sonnendeck, gepflegtes Ambiente im Restaurant mit gutbürgerlicher Küche sowie unzählige Sehenswürdigkeiten während den Landausflügen, die es zu entdecken gilt.

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- IHRE KABINE

- Alle 20 Kabinen liegen aussen und haben ca. 11 m2 Grundfläche. Die Kabinen sind zwar relativ klein, aber sehr wohnlich eingerichtet. Sie bieten 2 untere Betten, Kleiderschrank, Safe und Dusche/WC.

Highlights: