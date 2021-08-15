1 . Tag Schweiz - St. Petersburg Sie fliegen nach St. Petersburg. Fahrt zum Hafen, wo Sie Ihre Kabine an Bord der MS M. Rostropowitsch beziehen. Beim Abendessen an Bord lernen Sie die anderen Reisenden der Kreuzfahrt kennen. Übernachtung auf dem Schiff. (A)

2 . Tag St. Petersburg Auf einer Stadtrundfahrt lernen Sie St. Petersburg, die Stadt an der Newa, kennen. Sie kommen vorbei an der St. Isaaks-Kathedrale mit ihrer imposanten Kuppel, der farbenfrohen Auferstehungskirche mit ihren charakteristischen Zwiebeltürmen und fahren entlang des Newski Prospekts. Sie besichtigen auch den Gründungsort der Stadt: die auf einer Insel gelegene Peter-Paul-Festung. Hier befinden sich die Gräber von Peter dem Grossen und den meisten seiner Nachfolger. Nicht fehlen darf ein Besuch der Eremitage. Im ehemaligen Winterpalast der Zaren befindet sich heute eines der grössten und bedeutendsten Kunstmuseen der Welt. Nebst den prunkvollen Sälen begeistert natürlich die riesige Ausstellung von archäologischen Exponaten, Skulpturen und Gemälden von namhaften Meistern. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

3 . Tag Mandrogi Ihr Schiff legt in Mandrogi an. Zerstört während dem Zweiten Weltkrieg, wurde die Ortschaft in den 90er Jahren als Museumsdorf mit einigen kleinen Häusern, Handwerksstätten und einem Wodkamuseum wieder aufgebaut. Geniessen Sie Ihre Zeit, um das Dorf auf eigene Faust zu entdecken und so die Traditionen und den Lebensstil des alten Russlands kennenzulernen. Bei gutem Wetter findet das Mittagessen an Land in Form eines BBQ's statt. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

4 . Tag Insel Kishi Mitten im Onegasee, dem zweitgrössten See Europas, liegt die Insel Kishi. Das Freilichtmuseum ist der alten russischen Holzbaukunst gewidmet. Höhepunkt des Inselrundgangs ist die 22-kupplige, ausschliesslich aus Holz und ohne Metallnagel errichtete, Christi-Verklärungs- Kirche. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

5 . Tag Goritzy Von der kleinen Siedlung Goritzy machen Sie einen Busausflug zum am See gelegenen Kirillo-Belozerskij-Kloster. Es war einst eines der einflussreichsten Klöster des orthodoxen Russlands. Heute beheimatet es eine der beeindruckendsten Ikonensammlungen. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

6 . Tag Uglitsch Ihr Schiff legt in Uglitsch, einer der schönsten Städte am Goldenen Ring, an. Auf einem Rundgang besichtigen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Demetrios-Kirche wurde an der Stelle errichtet, an welcher der Sohn von Iwan dem Schrecklichen unter ungeklärten Umständen ums Leben kam. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

7 . Tag Kreml Auf einer Stadtrundfahrt lernen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der russischen Hauptstadt kennen. Die schillernde Metropole mit all ihren Kontrasten wird Sie beeindrucken. Besonders imposant ist der Rote Platz, umgeben vom Kreml-Gelände, dem Kaufhaus GUM und der weltberühmten Basilius-Kathedrale. Danach steht eine Besichtigung des Kremls auf dem Programm. Die historische Festungsanlage begeistert mit ihren imposanten Palästen, faszinierenden Kirchen und unzähligen goldenen Kuppeln. Sie unternehmen einen Rundgang auf dem Gelände und besichtigen eine der Kirchen von innen. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

8 . Tag Moskau – Schweiz Fahrt zum Flughafen und Rückflug in die Schweiz. (F)