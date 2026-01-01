Knecht Reisegruppe Gütesiegel
kirareisen
hero background

Irland - Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Entdecke Irland mit dem Mietwagen – frei, flexibel und genau nach deinem Rhythmus. Auf einer Mietwagenrundreise durch Irland erlebst du wilde Küsten, grüne Hügel, urige Dörfer und lebendige Städte wie Dublin, Galway oder Cork. Du bestimmst selbst, wann du weiterfährst, wo du anhältst und wie lange du bleibst – ohne fixe Fahrpläne, ohne Gruppenstress.

Plane jetzt deine Irland Rundreise mit Mietwagen und starte dein persönliches Abenteuer auf der grünen Insel.

Icon map8 Tage
Emerald Opulence
ab CHF 2066.– / pro Person
ab/bis Dublin
Highlights: Faszinierende Mondlandschaften im Burren und die berühmten Cliffs of Moher, , Private Falknerei-Erfahrung...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
E-Mail an
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kira-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren