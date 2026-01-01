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Irland - Gruppenreisen vom Spezialisten

Irland gemeinsam erleben – entspannt, gut organisiert und voller Highlights. Eine Gruppenreise durch Irland ist ideal, wenn du das Land stressfrei entdecken willst, ohne dich um Routen, Hotels oder Eintrittstickets zu kümmern.

Buche jetzt deine Irland Gruppenreise und erlebe die grüne Insel gemeinsam.

Icon map10 Tage
Irland: Die Grüne Insel entdecken
ab CHF 2105.– / pro Person
Highlights: Monasterboice, Titanic Belfast Besucherzentrum inkl. Audioguides , Giants Causeway Besucherzentrum inkl....
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map8 Tage
Keltische Schätze
ab CHF 1910.– / pro Person
Highlights: Butler Gallery, Skellig Six 18 Distillery inkl. Kostprobe , Hütehundevorführung, Bunratty Castle & Folk...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
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