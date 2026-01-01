Irland - Gruppenreisen vom Spezialisten
Irland: Die Grüne Insel entdecken
ab CHF 2105.– / pro Person
Highlights: Monasterboice, Titanic Belfast Besucherzentrum inkl. Audioguides , Giants Causeway Besucherzentrum inkl....
10 Tage / 9 Nächte
Keltische Schätze
ab CHF 1910.– / pro Person
Highlights: Butler Gallery, Skellig Six 18 Distillery inkl. Kostprobe , Hütehundevorführung, Bunratty Castle & Folk...
8 Tage / 7 Nächte
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