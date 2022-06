Auf Armenien Gruppenreisen entdecken Sie das Binnenland zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer in internationalen Reisegruppen und unter kundiger Führung lokaler Reiseleiter. Die meisten Reisen beginnen und enden in der quirligen Hauptstadt Eriwan. Armenien ist noch weitgehend von Massentourismus verschont geblieben. Das Land begeistert mit seiner uralten Kultur ebenso wie mit den atemberaubenden Gebirgslandschaften des Kaukasus. Der Nationalpark Sewansee im Nordosten des Landes wird zu Recht als «Perle Armeniens» bezeichnet. Die armenische Flora und Fauna sind aussergewöhnlich vielfältig. Zahllose endemische und seltene Tier- und Pflanzenarten gehören zum natürlichen Reichtum des Landes. Auf Armenien Gruppenreisen reisen Sie zu historischen Klöstern und Kathedralen, die zum UNESCO Welterbe zählen. Erfahren Sie dabei mehr über das erste christliche Land der Erde, und erleben Sie ein von unterschiedlichen Kulturen und Grossmächten geprägtes Vermächtnis. Uralte Sakralbauten wie die ebenfalls zum UNESCO Welterbe zählenden Klöster Haghpat oder Sanahin, aber auch die einzigartige Handschriftensammlung in Eriwan gehören zu den beeindruckenden kulturellen Schätzen Armeniens. Auf Armenien Gruppenreisen lernen Sie das Land auch kulinarisch kennen: Sei dies bei einer Cognac-Probe, beim Mittagessen in kleinen Restaurants oder bei einer lokalen Familie erfahren Sie immer wieder die herzliche Gastfreundschaft der Menschen. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, wenn auch Sie eine unvergessliche Reise zwischen Orient und Okzident erleben möchten und entdecken Sie das faszinierende Juwel im Kaukasus. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.