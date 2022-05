Das Königreich im Himalaja ist weitgehend von der Aussenwelt abgeschieden. Es öffnet sich jedoch langsam für Touristen. Einer Legende nach soll Guru Rinpoche, der als Urahne des tibetanischen Buddhismus gilt, in luftiger Höhe das Kloster Taktsang gegründet haben. Wollen Sie diese traumhafte Kulisse selbst erleben und möchten Sie die dort lebenden Mönche besuchen, dann sollten Sie an Bhutan Rundreisen als Bhutan Reisen teilnehmen. Sie erleben Yak-Karawanen, die gemächlich einen Pass hinaufziehen und von schneebedeckten Gipfeln weht ein eisiger Wind zu den Menschen, die ihre Herde antreiben. In der Ferne über dem Paro-Tal klebt ein Kloster am Felsen, das zu den spektakulärsten in ganz Bhutan gehört. Vom Volksmund wird behauptet, es sei das «Nest des Tigers». Fragen Sie speziell nach Touren von Spezialisten, die individuell für Sie zusammengestellt werden.