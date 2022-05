Yunnan aktiv erleben ab Kunming

Mit dem Schnellzug reisen Sie in rund zwei Stunden von Kunming nach Dali, wo Sie Ihre Reiseleitung am Bahnhof für die Weiterfahrt nach Weishan erwartet. Der wenig besuchte Ort Weishan war im 8. und 9. Jahrhundert ein wohlhabender Handelsplatz. Nach einem Rundgang durch die Altstadt unternehmen Sie einen Ausflug zum Weibao Berg, einem der 14 heiligen Berge des Taoismus. Auf der Wanderung durch Kieferwälder (ca. 2 Stunden) erkunden Sie einige der Tempel.

Weishan - Dali - Xizhou (F, M)

Nach einer Stunde Fahrzeit treffen Sie in Dali ein. Sie besuchen die schöne Altstadt und unternehmen eine Wanderung der Ostflanke des Cang Gebirges entlang mit einer herrlichen Aussicht auf das Dali Tal und den Erhai See. Anschliessend reisen Sie weiter ins beschauliche Xizhou, welches durch seine eindrückliche Bai Architektur begeistert. Sie schlendern durch die Altstadt, radeln gemütlich zum Erhai See und übernachten in einem alten Bai Haus.