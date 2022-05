Reisterrassen & Bizarre Berglandschaften ab Guilin

Guilin - Longsheng (M, A)

Die Autofahrt von Guilin nach Longsheng dauert rund 2 ½ Stun­den. Nach dem Spaziergang in einem Dorf der Zhuang Volksgruppe, wo Sie eine Brennerei und alte Wohn­häuser sehen, wandern Sie rund eine Stunde bergauf zu Ihrem Hotel in Ping An, einem Dorf inmitten der Reis­terras­sen gelegen, welche Sie am Nachmittag erkunden werden. Die in der Abendröte glitzernden Reis­felder entführen ­ei­nem in eine andere Welt, die zum ­träumen einlädt.