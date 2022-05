Angenehmes Hotel der gehobenen Mittelklasse mit wohnlichen Zimmern, ausgestattet mit modernen Annehmlich­keiten inklusive gratis Internetzugang. Das New Era Hotel befindet sich an ausgezeichneter Zentrumslage direkt an einer Einkaufsstrasse, die Sehenswürdigkeiten Kunmings, der Vogel- und Blumenmarkt sowie zahlreiche Restaurants sind von hier gut erreichbar. Das Hotel verfügt über ein Restaurant mit chinesischen und westlichen Gerichten, ein kleines Fitnesscenter und ein Massage Angebot. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt ca. 45 Minuten.