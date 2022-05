Mandarin Oriental Sanya

Ein Fitnesscenter, zwei Tennisplätze und drei Swimmingpools stehen Ihnen zur Verfügung. Im exklusiven Spa werden Sie von ausgezeichneten Therapeuten professionell behandelt und verwöhnt. Für einen Spaziergang am Korallenstrand sind Badeschuhe empfehlenswert.

An einer Bucht, fünf Fahrminuten zur Stadt Sanya (kosten­loser Shuttle Service). Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt 20 Minuten.

Sechs Restaurants werden Ihnen wahre Gau­menfreuden bereiten. Speisen Sie auf einer kleinen Insel in einem See oder direkt am Meer. Die ausgezeichnete chinesische Küche sowie frische, nach Ihrem Wunsch ­zubereitete Meeresdelikatessen werden Sie begeistern. Zwei Bars bieten Musik und ausgezeichnete Weine. Delikate Teesorten können Sie im «Phoenix Tea House» probieren.