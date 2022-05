Märchenhaftes Südchina ab Shanghai

Auf einer ersten Besichtigung in der Millionen­stadt besuchen Sie den Longhua Tempel, den ältesten und grössten Tempel Shanghais, den aus der Ming Dynastie stammenden 400 Jahre alten Yu Garten sowie das Trendviertel Tianzifang mit seinen vielen Restaurants und Cafés.

Flug von Shanghai nach Zhangjiajie in der Provinz Hunan, Ihrem Ausgangspunkt um die Schönheiten der Natur in dieser Region mit ihren Bergen, Felsklippen, Schluchten und Parks zu entdecken. Die Landschaften beim Tianmen Berg sind eindrücklich und der Spaziergang auf dem «Sky Walk» mit Glasboden über dem Abgrund bleibt unvergesslich.

Heute ist Nervenkitzel angesagt: die Zhangjiajie Grand Canyon Glasbrücke spannt mit 430 m Länge über eine 300 m tiefe Schlucht. Es ist die weltweit längste und höchste Glas­brücke. Nach dem Besuch dieses Superlativs unternehmen Sie am Nachmittag eine Bootsfahrt auf dem Baofeng See.

Nach 3 ½ Stunden Fahrt treffen Sie in Sanjiang im Sied­lungs­­gebiet der Dong Minderheit ein. Ein Wahrzeichen dieser Gegend ist die «Wind- und Regen­brücke». Beim Besuch eines Dorfes der Dong erhalten Sie Einblicke in deren Alltag.

Die Reise nach Longsheng dauert rund zwei Stunden. Diese Region ist bekannt für ihre Reisterrassen, welche zu den grössten zusammenhängenden ihrer Art zählen. Eine kurze Wanderung in der eindrücklichen Reis­­terrassen­landschaft bringt Ihnen die malerische Schönheit dieser Gegend näher.

Longsheng - Yangshuo (F, M, A)

Eine kurze Wanderung bringt Sie zurück zu Ihrem Fahrzeug, von hier geht es in rund 2 ½-stündiger Fahrt nach Yangshuo, einer gemütlichen Kleinstadt mit Cafés, Restaurants und Geschäften, umgeben von einer atemberaubend schönen Landschaft mit den für diese Gegend so typischen Karst­felsen. Am Nachmittag lernen Sie während eines Koch­kurses (zusammen mit anderen Teilnehmern) wie lokale Speisen zubereitet werden. Natürlich geniessen Sie danach die selbst gemachten Gerichte bei einem gemütlichen Abendessen.