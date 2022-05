Korea Rundreisen

Zwei Welten, eine gemeinsame Vergangenheit

In Nordkorea werden Sie aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Dass Sie Ihren Gastgebern Respekt erweisen und die lokalen Verhaltensregeln befolgen, versteht sich von selbst. Keine Sorge, bei Korea Gruppenreisen steht Ihnen Ihr Reiseleiter zur Seite, der Ihnen alles Wissenswerte erklären wird. So können Sie sich ganz Ihrem unbeschwerten Koreaerlebnis hingeben und die zahlreichen Highlights des Landes geniessen. Dazu gehören die gigantische Bronzestatue von Kim Il-Sung, der Juche-Turm, der Besuch einer Zirkusvorstellung und vieles mehr. Einen umfassenden Überblick über den Kulturkreis erhalten Sie, wenn Sie Ihre Nordkorea Reise mit einer Tour durch Südkorea kombinieren.

Im Land der Morgenstille

Vielleicht kein anderes Land in Fernost ist stärker vom Konfuzianismus geprägt als Südkorea. Tauchen Sie ein in eine neonglitzernde Hightech-Welt und den hypermodernen Lifestyle von Seoul, der zeigt, was übermorgen bei uns Trend sein wird. Im krassen Gegensatz dazu steht die atemberaubende, zur Meditation und inneren Einkehr einladende Architektur des Cheongbokgung-Palasts, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Der landschaftliche besonders schön gelegene Cheonjeyeon-Wasserfall trägt den Beinamen «Teich des Himmelskönigs» und ist ebenfalls ein eindrucksvolles Must-See auf Ihrer erlebnisreichen Reise durch Südkorea.