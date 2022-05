Jolie Vue Boutique Hotel

Wie der Name bereits sagt, steht dieses Mittelklasshotel an einer schönen Lage am Li Fluss neben dem Elefanten­felsen. Die 99 hellen, in Erdtönen gestalteten Zimmer auf sieben Stockwerken haben grosse Fensterfronten mit Sicht auf die Umgebung. Ausgestattet sind sie mit Klima­anlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Safe und Föhn. Das Restaurant auf der siebten Etage bietet saisonale lokale sowie westliche Küche und eine hübsche Dach­terrasse. Tee und Desserts werden im ersten Stock serviert. Die Pagoden und weitere Sehens­würdig­keiten sind in kurzer Gehdistanz erreichbar. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt 45–60 Minuten.