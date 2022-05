Höhepunkte Yunnans ab Kunming

1 . Tag Kunming Bei Ihrer Ankunft in Kunming werden Sie am Flughafen abgeholt und in Ihr Hotel gefahren. Am späteren Nachmittag (je nach Ankunftszeit) unternehmen Sie einen kurzen Stadt­rundgang mit anschliessendem Abendessen (zahlbar vor Ort), bei dem Sie in den Genuss der vorzüglichen und ab­wechslungsreichen Yunnan Küche kommen.

2 . Tag Kunming - Dali (F, M) Sie werden zum Bahnhof von Kunming gefahren und reisen anschliessend mit dem Schnellzug in rund zwei Stunden nach Dali. Die Stadt Dali befindet sich am westlichen Ufer des idyllischen Erhai Sees am Fusse des über 4’000 m hohen Cang Gebirgszuges. Im 9. Jahrhundert war Dali die Haupt­stadt des riesigen Nanzhao und später des Dali Königreiches, bis die historische Stadt vierhundert Jahre später von den Mongolen überrannt wurde. Die Gegend um Dali wird vorwiegend von der ethnischen Gruppe der Bai bewohnt, welche bis heute für ihr handwerkliches Geschick bekannt ist. Während eines Spaziergangs lernen Sie die hübsche Altstadt kennen, besuchen den Markt, die katholische Kirche im Bai-Stil sowie die ehemaligen Stadttore. Zum Abschluss statten Sie dem «Drei Pagoden Tempel» aus dem 9. Jahrhundert einen Besuch ab.

3 . Tag Dali - Shaxi (F, M) Unterwegs ins Shaxi Tal legen Sie einen Halt in Xizhou ein. Das idyllische Dorf Xizhou begeistert mit seiner eindrücklichen Bai Architektur. Sie unternehmen einen Rundgang durch die Altstadt, besuchen den quirligen lokalen Mark sowie die ehemalige Residenz der Familie Yan, ein wunderbares Holzhaus, welches um das Jahr 1900 erbaut wurde. Anschliessend erfolgt die Weiterfahrt nach Shaxi, einer einstmals wichtigen und wohlhabenden Handelsstation an der «Tee & Pferde Route». Schon vor über tausend Jahren wurden auf der «Tee & Pferde Route» Waren zwischen Tibet und China transportiert. Hauptsächlich waren dies tibetische Pferde, die gegen Tee aus Yunnan getauscht wurden. In den Neunzigerjahren wurde Shaxis Dorf Sideng mit Hilfe aus der Schweiz liebevoll restauriert. Es folgt ein Ausflug zum nahegelegenen Shibao Berg. Sie erkunden dort die zahlreichen Tempel und Pavillons aus verschiedenen Dynastien und bewundern die über 1’300 Jahre alten Felszeichnungen, Zeug­nisse aus einer Zeit, als sich der Mahayana Buddhismus von Tibet her kommend in Yunnan auszubreiten begann. Auf einer 1 ½-stündigen, einfachen Wanderung entlang der alten «Tee & Pferde Route» gelangen Sie nach Shaxi.

4 . Tag Shaxi - Lijiang (F, M) Durch anmutige Landschaften verläuft die Reise weiter in Richtung Lijiang. Unterwegs besuchen Sie das romantische Dorf Yu Hu, wo der berühmte österreichisch-amerikanische Botaniker Joseph Rock von 1922 bis 1949 gelebt hatte. In seinem Wohnhaus wurde ein kleines Museum eingerichtet, welches über das Leben und Wirken von Joseph Rock Auf­schluss gibt. Anschliessend Weiterfahrt nach Lijiang. Sofern es die Zeit erlaubt, unternehmen Sie eine erste Erkundungs­tour in der Altstadt von Lijiang. Die intakte Altstadt begeistert durch ein auf den ersten Blick verwirrendes Durchein­ander von engen Gassen und Kanälen. Fast majestätisch erheben sich in der Ferne die zwölf schneebedeckten Gipfel des «Jade Drachen Bergs» und verleihen der Altstadt von Lijiang ein entspanntes, fast «alpines» Flair.

5 . Tag Lijiang (F, M) Am Morgen, noch vor dem grossen Besucheransturm, unternehmen Sie einen Rundgang durch die wunderbare Altstadt von Lijiang. 1996 durch ein Erdbeben fast vollständig zerstört, wurde Lijiang nach dem Wiederaufbau auf die Liste des Unesco Weltkulturerbes aufgenommen. Am Nachmittag folgt der Besuch des romantischen Parks «Teich des schwarzen Drachens», von wo man bei gutem Wetter einen schönen Aus­blick auf den «Jade Drachen Berg» geniessen kann. Der Rest des Nachmittags steht zu Ihrer freien Verfügung. Fakultativ: Naxi Musik Abendkonzert (zahlbar vor Ort).

6 . Tag Lijiang - Shangri-La (Zhongdian) (F, M) Sie verlassen Lijiang und reisen durch stetig wechselnde Land­schaften in Richtung Zhongdian. Dabei folgen Sie dem Yangtze Tal nach Shigu, wo der Yangtze Fluss von Norden kommend eine Biegung von 180 Grad vollzieht und in praktisch paralleler Richtung wieder gegen Norden fliesst. Danach unternehmen Sie einen Abstecher in die imposante «Tiger­sprung Schlucht», wo die Wassermassen des Yangtze Flusses mit lautem Getöse durch eine an manchen Stellen nur gerade 15 Meter breite Schlucht gepresst werden. Während einer rund 2½ - 3-stündigen, einfachen Wanderung geniessen Sie die Schönheit dieser Schlucht und die herrliche Aussicht auf das Bergpanorama und den Yangtze Fluss tief unten im Tal. Für Gäste, die nicht wandern möchten, kann ein Alternativ­pro­gramm organisiert werden. Gegen Abend treffen Sie in Zhongdian ein.

7 . Tag Shangri-La (Zhongdian) (F, A) Zhongdian, auf dem östlichen Tibetischen Plateau auf 3’200 m gelegen, ist in eine zauberhafte Landschaft eingebettet. Die ethnische sowie kulturelle Vielfalt verleiht der «Shangri-La» genannten Region ihren ganz besonderen Reiz. Die Bevölke­r­ung setzt sich aus Tibetern, Han, Naxi, Yi sowie Bai zusammen. Während eines kurzen Rundganges erkunden Sie die Altstadt und er­klimmen den «Schildkrötenberg». Höhe­punkt ist das dreihundertjährige Ganden Sumtseling Gompa Kloster, welches im 17. Jahrhundert vom 5. Dalai Lama persönlich eingeweiht wurde. Anschliessend bleibt Ihnen Zeit zu Ihrer freien Ver­fügung. Das Abendessen wird in einem typischen, alten, tibetischen Haus eingenommen.