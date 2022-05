Höhepunkte Chinas ab Peking

Ankunft in Peking und Transfer in die Stadt. Nachmittags erwartet Sie ein erstes Wahrzeichen Pekings, der imposante Himmelstempel, der den Ming- und Qing-Kaisern als Gebets- und Opferstätte diente. Sie spazieren durch den weitläufigen Park, der die Tempelanlage umgibt und erfahren Interessantes über die spezielle Bauweise und die damaligen Zeremonien.

Peking (F, M)

Am Vormittag fahren Sie ca. 2 ½ Stunden zur Grossen Mauer bei Jinshanling. Dieser Abschnitt der Mauer wird weniger stark besucht, er ist teilweise sehr steil und im Original­zustand aus der Ming Dynastie erhalten, was den ursprünglichen Charakter des Bauwerkes hervorhebt. Erleben Sie die Faszination der Grossen Mauer bei einer rund dreistündigen Wanderung. Die wunderbare Landschaft und die mächtigen Wachtürme werden Ihnen gefallen. Zurück in Peking empfehlen wir Ihnen abends einen Rund­gang durch das Shichahai Viertel mit drei Seen, lebhaften Bars und Restaurants.