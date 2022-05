Fairmont Peace

Direkt an der beliebten Ufer­prome­nade «Bund» mit toller Sicht auf den Fluss und die Skyline von Pudong. Die Nanjing Road mit den vielen Einkaufs­mög­lichkeiten beginnt hier. Die Fahrzeit zum Flughafen Pudong beträgt ca. eine Stunde.

Das Hotel bietet eine abwechs­lungsreiche und erstklassige kulinarische Auswahl. Das «Dragon Phoenix» mit lokaler und kantonesischer Küche gehört zu den führenden Restaurants der Stadt. Vom Balkon des «Cathay Room» Restaurants mit europäischer Küche und grosser Weinaus­wahl haben Sie einen wunderbaren Ausblick auf die Skyline. Abend­cocktails gibt es in der «Jasmine Lounge» und in der legendären Jazz Bar fühlt man sich in die 20er-Jahre zurück­­versetzt. Aus­ser­­­dem gibt es ein Café mit Kuchen und weiteren Köstlichkeiten.