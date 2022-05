China aktiv erleben ab Peking

1 . Tag Peking (M) Nach Ihrer Ankunft in Peking erfolgt der Transfer zu Ihrem Hotel. Nachmittags besich­tigen Sie den Sommerpalast, welcher als Som­mer­residenz für den Kaiser diente, gefolgt von einer kurzen Bootsfahrt auf dem Kunming See sowie einem Spaziergang auf der beliebten, autofreien Qianmen Strasse mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten.

2 . Tag Peking (F, M) Am Vormittag fahren Sie ca. 2 ½ Stunden zur Grossen Mauer bei Jinshanling. Im Originalzustand aus der Ming Dynastie erhalten, begeistert dieser Teil der Mauer mit seinen mächtigen Wachtürmen und der wunderbaren Landschaft. Hier ist die Mauer teilweise sehr steil und nicht renoviert, was den ursprünglichen Charakter des Bauwerkes hervorhebt. Ab­seits des Massentourismus erleben Sie die Faszination der Grossen Mauer bei einer rund dreistündigen Wanderung. Mittagessen in lokalem Restaurant am Fusse der Mauer.

3 . Tag Peking - Xian (F, M, A) Nach dem Frühstück besichtigen Sie den imposanten Him­mel­stempel, der den Ming- und Qing-Kaisern als Gebets- und Opferstätte diente. Im Tempelgarten können Sie den Rentnern beim Tai Chi und Kung Fu ­zusehen – ein ganz besonderer Ein­blick ins tägliche Leben Pekings. Nach dem Besuch einer Emailfabrik erkunden Sie mit einer Rikscha die Hutongs, die typi­schen, alten Wohn­viertel Pekings und gelangen danach über den Tiananmen Platz («Platz des Himm­lischen Friedens»), wo sich auch die Mao Zedong Gedenkhalle befindet, in die «Verbotene Stadt» mit dem Kaiserpalast, dem grössten Komplex der Welt aus klassischen Holzgebäuden. Die «Verbotene Stadt» war 490 Jahre lang die Residenz von 24 Ming- und Qing-Kaisern. Abends erwartet Sie ein typisches Pekingenten Abendessen, danach erfolgt die Weiter­reise im Nachtzug nach Xian.

4 . Tag Xian (F, M) Am Morgen treffen Sie in Xian ein und fahren im Anschluss an das Frühstück zur berühmten archäologischen Stätte der Qin Terrakotta Armee mit den über 6’000 lebensgrossen Terra­kotta-Kriegern und -Pferden, welche in der Schlacht­ordnung der damaligen Zeit formiert sind. Nachmittags folgt die Besichtigung der Stadt Xian von der alten Stadt­mauer herab, auf welcher Sie eine rund 1 ½-stündige Velo­tour unternehmen. Anschliessend werden Sie zum muslimischen Stras­sen­markt gebracht, wo es viele Essens­stände zu erkunden gibt. Der Rückweg zu Ihrem Hotel erfolgt in Eigen­regie.

5 . Tag Xian - Chengdu (F, M) Mit dem Hochgeschwindigkeitszug reisen Sie in rund drei Stunden von Xian nach Chengdu und erkunden an­schlies­send einige Sehens­würdigkeiten der aufstrebenden Haupt­­stadt der Provinz Sichuan. Dazu zählen der beliebte Renmin Stadtpark, eine Lackwarenfabrik und die für Süd­china atypischen Hutongs, wo sich heutzutage, nach sorgfältigen Reno­vationen, viele Restaurants, populäre Cafés und Bouti­quen befinden.

6 . Tag Chengdu - Leshan - Emei Shan (F, M) Im «Panda Research & Breeding Centre» werden die vom Aussterben bedrohten Pandabären geschützt. Am Mor­gen, wenn sie besonders aktiv sind, können sie beim Bambus­frühstück beobachtet werden. Anschliessend Fahrt zum 71 m hohen «Grossen Buddha» von Leshan, welcher unter Unesco Schutz steht. Die kolossale Buddha Statue aus dem 8. Jahr­hundert ist die grösste buddhistische Skulptur der Welt. Während einer Bootsfahrt geniessen Sie einen herrlichen Ausblick. Weiterfahrt nach Baoguo, beim Berg Emei, wo Sie das Baoguo Kloster, ein altes buddhistisches Kloster, besuchen.

7 . Tag Emei Shan - Chengdu - Guilin (F, M) Seit dem 6. Jahrhundert gilt der Emei Berg als einer der vier wichtigsten buddhistischen Berge Chinas. Mit der Gondel­bahn geht es hoch zur gut erhaltenen Wannian Tempel­anlage (1’020 m ü.M.) und anschliessend zu Fuss durch wunderbare Kieferwälder (ca. 3 Stunden) via den Qingyin Pavillon hinunter zum Wuxiangang Kloster. Rückfahrt nach Chengdu und abends Flug nach Guilin im Süden Chinas.

8 . Tag Guilin - Longsheng (F, M, A) Die Autofahrt von Guilin nach Longsheng dauert rund 2 ½ Stun­den. Die Region Longsheng ist bekannt für ihre Reisterrassen, welche zu den grössten zusammenhängenden ihrer Art gehören. Nach dem Spaziergang in einem Dorf der Zhuang Volksgruppe, wo Sie eine Brennerei und alte Wohn­häuser sehen, wandern Sie rund eine Stunde bergauf zu Ihrem Hotel in Ping An, einem Dorf inmitten der Reis­terrassen gelegen, welche Sie am Nachmittag erkunden werden. Die in der Abendröte glitzernden Reisfelder entführen einem in eine andere Welt, die zum träumen einlädt.

9 . Tag Longsheng - Guilin (F, M, A) Auf einer vierstündigen Wanderung auf kleinen Pfaden kommen Sie an gepflegten Reisterrassen vorbei und ­können dabei immer wieder die herrliche Panoramasicht geniessen. Nach­mit­tags fahren Sie zurück nach Guilin und besichtigen die riesige «Schilfrohrflötenhöhle» mit ihrer farbigen Be­­leuch­tung sowie den Berg Fubo.

10 . Tag Guilin - Yangdi - Xing Ping - Yangshuo (F, M) Auf einer rund sechsstündigen Wanderung von Yangdi nach Xing Ping dem Lijiang Fluss entlang schweift Ihr Blick über ungewöhnliche Felsformationen, bambusgesäumte Ufer, Fischer in ihren kleinen Booten und malerische An­sied­lungen – überall lauern Fotosujets! Am Abend, sofern es nicht regnet, findet am Fluss die gigantische Show «Impression Liu Sanjie» mit über 600 Teil­nehmern und Tanzdarbietungen ethnischer Minder­heiten statt, die Sie nicht versäumen sollten (gegen Gebühr; zahlbar vor Ort) – bitte fragen Sie Ihre Reiseleitung.

11 . Tag Yangshuo (F, M) Nach einer einstündigen Velotour durch die herrliche Land­schaft erreichen Sie den Yulong Fluss und unternehmen dort eine gemütliche Fahrt auf dem Bambusfloss. Danach geht es mit dem Auto zum Mondberg und nach dem Mittag­essen weiter zum Berg «Xiang Gong Shan», welcher als bestes Fotosujet am Lijiang Fluss gilt. Geniessen Sie die spektakuläre Aussicht auf die eindrückliche Landschaft!