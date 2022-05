Cachet Boutique Kunming Artime

Ein elegantes Stadthotel an zentraler Lage im Herzen von Kunming. Die 60 luxuriösen, komfortablen Zimmer und Suiten sind in modernem Design gestaltet. Zwei Restaurants mit kantonesischer und westlicher Küche, ein angegliedertes Brau­haus mit kleinem Biergarten sowie eine Wein­bar decken kulinarische Bedürfnisse ab. Hoteleigenes Fitness­center. Die Ost-West Pagoden und lokale Restaurants sowie die Fuss­gänger­zone sind in Gehdistanz erreichbar. Die Fahr­zeit zum Flughafen beträgt ca. 45 Minuten.