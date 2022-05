Buddha Zen

Ein kleines, in traditionellem Stil gestaltetes Mittelklassehotel mit viel Charme. Das Hotel ist mit Malereien und Antiquitäten geschmückt und bietet 35 traditionell dekorierte Zimmer mit Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­net­­zugang und Safe. Im Innenhof befindet sich das gemütliche Restaurant, wo Sie feine chinesische Gerichte geniessen. Im «Jian Cha Teahouse» erleben Sie die Kultur des Tee­genusses. Erholung finden Sie im Spa des Hotels. Das Stadt­zentrum erreichen Sie zu Fuss in 15 Minuten. In der Nähe befindet sich der Wenshu Tempel, Chengdu’s besterhaltener buddhistischer Tempel. Tauchen Sie ein in eine Umgebung buddhistischer Kultur inmitten der geschäftigen Millionen­metro­pole.