Wichtige Qatar Reiseinformationen

Im Land wird mit dem Qatar Rial bezahlt. Ein Geldwechsel ist am Flughafen in Doha möglich. Zudem können Reisende in den grösseren Hotelanlagen Schweizer Franken in die Landeswährung wechseln. In Qatar werden auch Kreditkarten akzeptiert. Bargeldbehebungen sind an den Geldautomaten möglich.