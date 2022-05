Qatar Badeferien

Qatar - ein Land für Geniesser

Badestrände allererster Güte und der Umstand, dass Qatar in nur wenigen Flugstunden von Europa aus erreicht werden kann, tragen massgeblich zu der hohen Attraktivität des Landes als Ferienziel bei. Wenn Sie es lieben in einer orientalischen Umgebung eine schöne Zeit zu verbringen, sind Sie in Qatar genau richtig. Freuen Sie sich auf so schöne Orte wie Dukhan in dem Sie den Charme der arabischen Halbinsel hautnah spüren können und lassen Sie sich davon überzeugen wie sehenswert Qatar als Reiseziel ist. Einladend, entspannt und sehr geheimnisvoll, so präsentiert sich Qatar, wodurch es seine Attraktivität in den letzten Jahren sehr stark steigern konnte.