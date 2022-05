Traumhafte Qatar Reisen

Lebhafte Qatar Ferien

Mehr als Badeferien

Ihren Aufenthalt in Qatar können Sie ganz unbeschwert und flexibel gestalten. Nachdem Sie Ihr Hotel gefunden haben, planen Sie anschliessend die weiteren Ferientage. Viel Spass und Entspannung bieten Badeferien in Qatar. Aber auch ein spannendes Kamelrennen in der Wüste, ausgedehnte Wüstensafaris, ein Shopping-Erlebnis in einem der grossen Einkaufszentren oder gar der Besuch des Souk, dem traditionellen Basar, sorgen hier für Kurzweil. Erkunden Sie Al Zubarah, welches ebenfalls von der UNESCO zum Kulturerbe auserkoren wurde. Es liegt 100 Kilometer nordöstlich der Stadt und zeigt Ihnen eindrucksvolle Ruinen und Stadtmauern. Diese Küstenstadt war einst das Zentrum der Perlentaucherei. Geniessen Sie die zahlreichen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten in Qatar bei angenehmem Klima.