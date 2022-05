One&Only The Palm

Im Herzen, der im maurisch-andalusischen Stil gehaltenen Anlage, liegt das 3-stöckige Manor House mit seiner opulenten Lobby und Rezeption. Daneben liegen die freistehenden The Mansions sowie die noch exklusiveren privaten Strandvillen. Das Resort bietet 3 Restaurants (alle unter der Leitung des 3-Sterne Michelin Koch Yannick Alléno), 2 im Manor House und eines an der hoteleigenen Marina gelegen. Die Anlage verfügt über einen 850 m2 grossen Pool (Kinder erlaubt) mit überdimensionalen Designerbetten sowie zusätzlich einen kleineren Pool (Adults only), 450 Meter langen Sandstrand, 5 klimatisierte Pool Cabanas, Tennisplatz und ein 120 m2 grosses Fitness-Center.