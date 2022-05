Mövenpick Resort & Spa Dead Sea

Zimmer und Suiten, die meisten in den zweistöckigen dorfähn­lichen Bauten im lokalen Stil, verbunden durch den üppigen Garten, gemütliche Plätze und Gässchen. Geschmackvolle Lobby, 9 verschiedene Restau­rants, Bars und Cafés, Lounge mit Infinity Pool und künstlichem Sandstrand, Boutique, 3 Pools (2 geheizt im Winter), Zara­-Spa und Open­-Air­-Thea­ter. Privater Küstenabschnitt mit Kieselstrand in einer kleinen Bucht (ca. 600 m vom Hauptgebäude) und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.