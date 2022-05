Jumeirah Al Qasr

Madinat Jumeirah besteht unter anderem aus den zwei Luxushotels Mina A’Salam und Al Qasr sowie den luxuriösen arabischen Sommerhäusern Dar Al Masyaf und liegt inmitten einer tropisch bepflanzten Garten- und Wasseranlage mit rund 3,7 km von Abras (Wassertaxis) befahrbaren Wasserwegen.



Exklusive Club Lounges in Mina A'Salam und Al Qasr.



Das folgende Angebot steht allen Gästen von Madinat Jumeirah zur Verfügung: Talise Spa, Fitness-Center, 2 Aussen- und einen Innenpool, einem alten arabischen Souk nachempfundener Einkaufskomplex mit unter anderem 75 Geschäften, über 40 Restaurants (mehr als 30 Restaurants im Rahmen der Halbpension Dine Around Option inklusive!), Bars und Lounges, Nachtclub.



MINA A’SALAM ***** Bedeutet auf Arabisch «Hafen des Friedens» und erinnert durch die Nähe zum Meer und der Einrichtung an die maritime Geschichte Dubais. Zimmer und Suiten liegen im mehrstöckigen Gebäude, WiFi kostenfrei, 4 Restaurants, 3 Bars und Lounges.



AL QASR ***** Bedeutet auf Arabisch «der Palast» und ist das Prunkstück der Anlage. Im Stil einer osmanischen Sommerresidenz. Zimmer und Suiten im mehrstöckigen Gebäude, eigene Rezeption, WiFi kostenfrei, 7 Restaurants, 3 Bars und Lounges.



DAR AL MASYAF ***** Bedeutet auf Arabisch «Sommerhäuser » und ist inspiriert von alten, arabischen Sommerhäusern mit eigener Majlis für den ruhesuchenden Gast. Zimmer und Suiten in 29 Sommerhäusern. WiFi kostenfrei, 24h-Butler-Service, 7 Restaurants, 3 Bars und Lounges.