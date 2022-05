Jordanien auf eigene Faust entdecken ab Amman

Ankunft in Amman und Transfer ins Hotel. Übernachtung in Amman.

Nach dem Frühstück Übernahme Ihres Mietwagens. Anschliessend empfiehlt sich die jordanische Hauptstadt zu entdecken und/oder nordwärts nach Jerash und Ajloun zu fahren um die römischen Ruinen respektive das Schloss zu besichtigen. Übernachtung in Amman.

Fahrt Richtung Süden. Auf dem Weg empfiehlt sich der Besuch von Madaba, Berg Nebo sowie dem Ritterschloss von Kerak. Übernachtung in Petra

Heute erkunden Sie die eindrückliche und weitläufige Felsenstadt Petras. Übernachtung in Petra.

Kurze Fahrt nach Aqaba, wo das Rote Meer zum Baden einlädt. Übernachtung in Aqaba.

Fahrt ans Tote Meer. Übernachtung am Toten Meer.

Totes Meer (F)

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung am Toten Meer. Mietwagenabgabe Abends im Hotel am Toten Meer. Übernachtung am Toten Meer.