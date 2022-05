JA Ocean View Hotel

Das Mittelklasse-Haus (342 Zimmer und Suiten, davon sind 153 mit Verbindungstür und ideal für Familien) mit seinen hellen, freundlichen Farbtönen, direkt an der längsten Outdoor-Shoppingmeile Dubais gelegen, verfügt über insgesamt 7 Restaurants & Bars (Le Rivage, Caffe Via, Girders, Girders Garden, The Deck, Tribeca Kitchen and Bar, P25 - the Top Bar), direkter Zugang zum öffentl. Strand über den Infinity Swimming Pool Level, Swimmingpool, Kids Pool und Kids Club, Beauty Salon, Fitness-Center, gratis Shuttleservice zu verschiedenen Shopping Malls in Dubai, WiFi kostenfrei.