JA Lake View Hotel

Hinter den beiden Schwester-Hotels, JA Beach Hotel und Palm Tree Court, direkt am Golfplatz, gelegen. Das Hotel bietet 3 eigene Restaurants, Rooftop Bar Lounge, Lobby Lounge sowie eine zusätzliche Auswahl von insgesamt 16 Restaurants und Bars innerhalb des JA The Resort Jebel Ali Beach, 1 Adult-only Pool mit Pool-Bar, 1 Family Pool, Fitness-Center, 800m Privatstrand (mit Shuttle oder zu Fuss), 1100m2 grosser Bio-Garten mit Kräutern und Gemüse (Okt-Apr), WiFi kostenfrei, täglich gratis Shuttlebus in die verschiedenen Malls Dubais sowie Gold- und Gewürzsouk.