Hyatt Regency Aqaba Ayla Resort

Das Hotel liegt inmitten der eindrücklichen Ayla Oasis Marina Village, eingebettet zwischen Stadtzentrum und jordanisch-israelischer Grenze, umgeben von einer blauen Lagune sowie den Al Sharah Bergen im Hintergrund und bietet 4 Swimmingpools (beheizt/gekühlt) inklusive Infinity Pool/Outdoor Hydrotherapy Pool/Familienpool/Kinderpool, Privatstrand, 5 Restaurants/Lounge/Bar ("Vista" Lobby Lounge mit Aussenterrasse für Tee, Kaffee, Getränke und Süsses, "The Olive Tree" levantinisch/international in Buffet-Form oder à la carte, "Cascades" einfaches Essen und kreative Drinks und "La Plage" Beach und Tapas Bar), 18-Loch Golfkurs und 9-Loch Golfübungskurs (wenige Minuten zu Fuss vom Hotel entfernt), mehrmals täglich kostenfreier Shuttlebus ins Stadtzentrum und zurück, Geldwechselmöglichkeit, Wäscheservice, Beautysalon/Coiffeur sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.