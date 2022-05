Höhepunkte Jordanien ab Amman

Nach Ankunft Transfer zum Hotel. Übernachtung in Amman.

Stadtrundfahrt in Amman mit Besichtigung des Römischen Theaters, der Zitadelle und diverser weiterer Sehenswür­digkeiten. Nachmittags Aus­flug zu den Wüstenschlössern Jordaniens. Unter anderem werden die Schlösser Kharanah, Amra und Azraq besucht. Gegen Abend Rückkehr nach Amman. Übernachtung in Amman.

Jerash, Ajloun, Umm Quais (F)

Fahrt nach Jerash. Besuch der römischen Ruinen. Weiterfahrt nach Ajloun und Besuch des von Saladin erbauten Schlosses. In Umm Quais Besichtigung der römischen Ruinen. Von einem Aussichtspunkt haben Sie einen traumhaften Über­blick über den See Genezareth, das Jordan­-Tal und die Golan­höhen. Übernachtung in Amman.