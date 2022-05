Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach

Das exklusive Strandhotel an der Jumeirah Beach mit seinem frischen, mondänen und anspruchsvollen Stil verbindet Strand und Stadt perfekt mit seiner Lage inmitten der «Jumeirah Residential Area», wo kleine Malls, Cafés und Boutiquen zu Fuss erreichbar sind. In ca. 10 Fahrminuten erreicht man zudem den angesagten Stadtteil Downtown. Zur grosszügigen Anlage, welche über einen schönen Garten verfügt, gehören insgesamt 10 Restaurants und Lounges, 270 Meter langer Privatstrand, 2 Swimmingpools (1 Pool nur für Erwachsene) und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.