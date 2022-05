Bvlgari Resort Dubai

Das luxuriöse und exklusive Haus, von den italienischen Architekten Antonio Citterio, Patricia Viel and Partners entworfen, liegt auf der Jumeirah Bay Island, direkt vor der Küste und ist direkt mit einer Brücke zum Festland verbunden. Zur Anlage gehören ein eigener Beach Club mit Cabanas/Lounge-Sitzen/Umkleidekabinen/Dusche/Minibar/Essens- und Getränkeservice, Pool, 6 Restaurants/Bars (Il Ristorante, Il Bar, Il Cafe, Hoseki, La Spiagga, The Lobby), eigener Bulgari Yacht Club & Marina mit Members Lounge/Bulgari Yacht Club Restaurant & Pool/Promenade vom Resort bis Yacht Club, Spa sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.