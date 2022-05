Al Manara, a Luxury Collection Hotel, Saraya Aqaba

Das erste Luxury Collection Hotel in Jordanien erinnert an einen majestätischen Palast und liegt am Kopf der Saraya Lagune, direkt am Roten Meer. Die Anlage ist eine Mischung zwischen Tradition und Moderne und verfügt über insgesamt 3 Restaurants (u.a. mediterrane, orientalische- und Seafood-Spezialitäten), 24h Private Dining, Discovery Center, Shop/Boutique, Swimmingpool inkl. Pool Bar, Private Lagune, 2 Strandabschnitte und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.