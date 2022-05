Address Beach Resort

Das Gebäude ist in sich selbst schon ein Blickfang und erinnert an das spektakuläre Schwesterhotel Address Sky View mit seinen Twin Towers und dem spektakulären Badedeck auf über 300 Metern Höhe. Zum Angebot des Hotels gehören ein Strand mit Liegen/Cabanas/Sonnenschirmen, 2 grosse Swimmingspools (Rooftop-Pool auf über 300 Metern Höhe mit spektakulärer Aussicht sowie auf Parterre-Ebene Pool mit direktem Strandzugang), 4 Restaurants (u.a. int. und arab./bras.-Fusion, surf&turf), Lobby Lounge, Poolbar (auf der 77. Etage) sowie WiFi kostenfrei in allen öffentlichen Bereichen.