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Juneau, Alaska

Juneau Reisen vom Spezialisten

Zu Besuch in der Hauptstadt Alaskas

Die Siedlung im ‘Pfannenstiel’ Alaskas ist nach dem kanadischen Prospektor Joseph Juneau benannt. Seit 1900 ist Juneau die Hauptstadt des US-Bundesstaates Alaska. Es ist die wohl seltsamste Landeshauptstadt Amerikas und ein Ort der Gegensätze: Die Stadt grenzt an eine Wasserstrasse, die nie gefriert und gleichzeitig schmiegt sich Juneau an einen Berghang unterhalb eines Eisfeldes, welches nie schmilzt. Es war auch die erste Stadt Alaskas, die eine Steuer auf jeden ankommenden Kreuzfahrtschiff-Passagier erhob.

Der Ort liegt an einer der faszinierendsten Strassen Alaskas, der legendären ‘Inside Passage’. Es handelt sich dabei nicht um eine Strasse im herkömmlichen Sinn, sondern um einen unglaublich schönen Seeweg. Es gibt keine durchgehenden Strassenverbindungen, die aus anderen Teilen Alaskas oder Kanada nach Juneau führen. Eine Anreise erfolgt darum entweder per Flugzeug oder auf dem Wasserweg. Und seit einigen Jahren versuchen viele in Alaska, den Status der Hauptstadt an Anchorage zu übertragen.

Bis heute sind entsprechende Anstrengungen allerdings gescheitert. Dank einer guten Auswahl verschiedener Hotels, Restaurants und Shops ist Juneau im Sommer ein beliebter Ausgangspunkt für ausgiebige Outdoor Abenteuer. Wenige Minuten ausserhalb der Stadt beginnen herrliche Wanderwege, ein riesiger Gletscher kalbt 20 Kilometer von Juneau entfernt in einen See. Boote und Wasserflugzeuge starten von der Uferpromenade aus, um Reisende auf Bären- oder Walbeobachtungen mitzunehmen. Wenn Sie Juneau in das Programm Ihrer Alaska Reisen einschliessen möchten, sollten Sie sich mit unseren Alaska Spezialisten unterhalten.

Lage und Anreise

Juneau liegt in Südost-Alaska am Gastineau Channel, gegenüber der Insel Douglas. Die Anreise erfolgt in der Regel per Flugzeug über Anchorage oder Seattle, alternativ mit einem Kreuzfahrtschiff oder mit den Fähren des Alaska Marine Highway, die Juneau mit Orten wie Skagway, Haines oder Sitka verbinden. Für die Reiseplanung bedeutet das: Juneau ist kein Zwischenhalt auf einer klassischen Mietwagenrundreise, sondern ein eigener Baustein, der bewusst eingeplant wird – als Standort für einige Nächte mit Ausflügen zu Fuss, per Boot oder per Wasserflugzeug.

Ausflüge ab Juneau

Der oben erwähnte Gletscher vor den Toren der Stadt ist der Mendenhall-Gletscher; er gehört zum Juneau Icefield und ist über das lokale Strassennetz erreichbar. Daneben ist Juneau Ausgangspunkt für Touren auf dem Wasser und in der Luft:

  • Walbeobachtung: In den Sommermonaten halten sich Buckelwale in den Gewässern rund um Juneau auf, auch Orcas werden immer wieder gesichtet.
  • Bärenbeobachtung: Per Wasserflugzeug erreichen Sie abgelegene Küstenabschnitte sowie die für ihre Braunbären bekannte Admiralty Island.
  • Tracy Arm: Der Fjord südlich von Juneau wird mitsamt seinen Gletschern auf Tagesausflügen per Boot besucht.
  • Mount Roberts: Eine Seilbahn führt vom Hafenbereich auf den Hausberg der Stadt, wo Wanderwege mit Blick auf den Gastineau Channel beginnen.

Klima und Reisezeit

Juneau liegt inmitten des Tongass National Forest, eines gemässigten Regenwaldes. Das Klima ist maritim geprägt: verhältnismässig mild, aber niederschlagsreich – wetterfeste Kleidung gehört auch im Sommer ins Gepäck. Die Hauptsaison für Südost-Alaska sind die Sommermonate von Mai bis September; in dieser Zeit verkehren die Ausflugsboote am dichtesten und die Chancen auf Walsichtungen stehen am besten.

Juneau in Ihre Alaska-Reise einbauen

Juneau eignet sich für Reisende, die Südost-Alaska ohne Mietwagen erleben möchten und Wert auf Naturausflüge direkt ab der Unterkunft legen. Sinnvoll kombinieren lässt sich ein Aufenthalt etwa mit einer Kreuzfahrt durch die Inside Passage als Verlängerung vor oder nach der Schiffsreise, mit der Fähre nach Skagway oder Haines und anschliessender Weiterreise Richtung Yukon oder mit einem Flug nach Anchorage als Auftakt zu einer Rundreise durch Süd- und Zentralalaska. Untenstehend finden Sie unsere aktuelle Auswahl an Hotels in Juneau; unsere Spezialisten fügen die einzelnen Bausteine zu einem stimmigen Reiseablauf zusammen.

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