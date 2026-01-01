Juneau Reisen vom Spezialisten
Zu Besuch in der Hauptstadt Alaskas
Lage und Anreise
Juneau liegt in Südost-Alaska am Gastineau Channel, gegenüber der Insel Douglas. Die Anreise erfolgt in der Regel per Flugzeug über Anchorage oder Seattle, alternativ mit einem Kreuzfahrtschiff oder mit den Fähren des Alaska Marine Highway, die Juneau mit Orten wie Skagway, Haines oder Sitka verbinden. Für die Reiseplanung bedeutet das: Juneau ist kein Zwischenhalt auf einer klassischen Mietwagenrundreise, sondern ein eigener Baustein, der bewusst eingeplant wird – als Standort für einige Nächte mit Ausflügen zu Fuss, per Boot oder per Wasserflugzeug.
Ausflüge ab Juneau
Der oben erwähnte Gletscher vor den Toren der Stadt ist der Mendenhall-Gletscher; er gehört zum Juneau Icefield und ist über das lokale Strassennetz erreichbar. Daneben ist Juneau Ausgangspunkt für Touren auf dem Wasser und in der Luft:
- Walbeobachtung: In den Sommermonaten halten sich Buckelwale in den Gewässern rund um Juneau auf, auch Orcas werden immer wieder gesichtet.
- Bärenbeobachtung: Per Wasserflugzeug erreichen Sie abgelegene Küstenabschnitte sowie die für ihre Braunbären bekannte Admiralty Island.
- Tracy Arm: Der Fjord südlich von Juneau wird mitsamt seinen Gletschern auf Tagesausflügen per Boot besucht.
- Mount Roberts: Eine Seilbahn führt vom Hafenbereich auf den Hausberg der Stadt, wo Wanderwege mit Blick auf den Gastineau Channel beginnen.
Klima und Reisezeit
Juneau liegt inmitten des Tongass National Forest, eines gemässigten Regenwaldes. Das Klima ist maritim geprägt: verhältnismässig mild, aber niederschlagsreich – wetterfeste Kleidung gehört auch im Sommer ins Gepäck. Die Hauptsaison für Südost-Alaska sind die Sommermonate von Mai bis September; in dieser Zeit verkehren die Ausflugsboote am dichtesten und die Chancen auf Walsichtungen stehen am besten.
Juneau in Ihre Alaska-Reise einbauen
Juneau eignet sich für Reisende, die Südost-Alaska ohne Mietwagen erleben möchten und Wert auf Naturausflüge direkt ab der Unterkunft legen. Sinnvoll kombinieren lässt sich ein Aufenthalt etwa mit einer Kreuzfahrt durch die Inside Passage als Verlängerung vor oder nach der Schiffsreise, mit der Fähre nach Skagway oder Haines und anschliessender Weiterreise Richtung Yukon oder mit einem Flug nach Anchorage als Auftakt zu einer Rundreise durch Süd- und Zentralalaska. Untenstehend finden Sie unsere aktuelle Auswahl an Hotels in Juneau; unsere Spezialisten fügen die einzelnen Bausteine zu einem stimmigen Reiseablauf zusammen.
Baranof Downtown, BW Signature Collection
Preis auf Anfrage
Juneau
Zentral in Juneau gelegen. Der Hafen sowie das Capitol befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Hotel. Diverse...
The Driftwood Hotel
Preis auf Anfrage
Juneau
Zentral in Juneau gelegen. In unmittelbarer Nähe zum Hotel befinden sich diverse Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants.
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