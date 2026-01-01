Knecht Reisegruppe Gütesiegel
alaska Reisen Gütesiegel
alaskareisen
Dawson City, Alaska

Dawson City Ferien vom Spezialisten

Auf den Spuren der Goldgräber

Obwohl dieses schmucke Städtchen im kanadischen Yukon Territory liegt, besuchen viele Reisende Dawson City in ihren Alaska Ferien. Dawson liegt an einer schmalen Stelle des Yukon River. Von hier sind es nur noch 240 Kilometer bis zum nördlichen Polarkreis und die Grenze zu Alaska liegt gerade mal 100 Kilometer entfernt. Ein Katzensprung für hiesige Verhältnisse. Der sympathische kleine Ort verströmt heute eine entspannte Atmosphäre, welche die Glückssucher nicht erlebt haben dürften vor mehr als 120 Jahren während des legendären Klondike Goldrausches.

Reisende können aber noch heute auf den Spuren der Goldgräber wandeln, denn dieser Teil seiner Geschichte ist in Dawson City allgegenwärtig. Wer Aktivferien plant, kommt ganz auf seine Kosten: Biketouren, Kanufahren, Wandern oder Angeltouren stehen zur Auswahl. Während der warmen und hellen Sommermonate werden auch zahlreiche Festivals ausgetragen, bei denen Gäste aus aller Welt herzlich willkommen geheissen werden.

Ab September stellen sich die 1'400 ganzjährig in Dawson ansässigen Bewohner wieder auf einen an einen weiteren langen, dunklen Winter ein. Wenn Sie Dawson City auf Ihren Alaska Reisen besuchen möchten, helfen Ihnen unsere Alaska Spezialisten gerne bei der Planung.

Aurora InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 109.– / pro Person
Dawson City
Im Zentrum von Dawson City in unmittelbarer Nähe der Sehenswürdigkeiten.

Tierwelt in Alaska

Entdecken auch Sie die beeindruckende und aufregende Tierwelt im wunderschönen Alaska.

Reiseinformationen

Mit diesen praktischen Tricks und Tipps wird Ihr Aufenthalt in Alaska zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Alaska-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren