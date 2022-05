Dieser 13 000 Quadratkilometer grosse Nationalpark ist ein einziges grosses Naturwunder. Es überrascht deshalb nicht, dass Glacier Bay auch als ‘krönendes Juwel für Schiffsreisen’ bezeichnet wird. Seit einigen Jahren ist das Naturschutzgebiet fester Bestandteil vieler Kreuzfahrten, die von Vancouver aus in Richtung Norden unterwegs sind. Die grossartige Schären- und Fjordlandschaft liegt im sogenannten ‘Panhandle’ von Alaska. Der ‘Pfannenstiel’ ist ein relativ schmaler Streifen Küstenlandschaft, der sich der kanadischen Provinz British Columbia vorgeschoben hat. Glacier Bay Nationalpark ist nur per Wasserflugzeug oder Schiff erreichbar. Die einmalige Gletscherwelt ist ein traumhaftes Ziel, um mit dem Kajak entdeckt zu werden. Sieben Gezeitengletscher ergiessen sich aus den Bergen. Sie schieben Eisberge in allen Formen, Grössen und Blautönen in die Buchten des Glacier Bay Nationalpark und haben ihn damit zu einer weltweit bedeutungsvollen Eiswildnis gemacht. Auf ihrer Wanderung in fischreiche Gewässer des Nordens finden sich vor der Küste des Parks jährlich Buckelwale ein. Aber auch andere eindrückliche Wildtiere wie Tümmler, Seeotter, Braun- und Schwarzbären, Weisskopfseeadler, Wölfe, Elche und Bergziegen können Sie hier in freier Wildbahn beobachten. Wie Sie den Besuch in einem der grossartigsten Nationalparks in Ihren Alaska Ferien einschliessen können, zeigen Ihnen unsere Alaska Spezialisten gerne. Rufen Sie uns an.