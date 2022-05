White Pearl Resort

So kostbar wie eine Perle ist dieser Geheimtipp an Mozambiques Südostküste und lässt sich ideal mit Südafrika kombinieren. Das Resort zeichnet sich durch sein modernes Design und seine einzigartige Lage an dem feinsandigen, unberührten Strand aus. Wo mit kleinen Schaumkronen bedeckte Wellen an den Strand rollen, wiegen sich nicht weit entfernt Korallen aller Formen und Farben in den glasklaren Fluten.