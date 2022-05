Die Pumulani Lodge bietet eine perfekte Mischung für unvergessliche Ferien in einer ursprünglichen und einzigartigen Gegend des Südlichen Afrika. Aus gutem Grund hatte David Livingstone einst den See als „See der Sterne" benannt, denn tagsüber tanzt das Licht auf dem tiefblauen Wasser während sich nachts die Sterne darin spiegeln.

Die luxuriöse Lodge mit freundlichem und persönlichem Service überzeugt zusätzlich mit dem herrlichen Blick über den Malawi See. Das Hauptgebäude besteht aus einem weiträumigen, offenen Restaurantdeck, einer Bar sowie einer gemütlichen Feuerstelle. Eine Stufe unterhalb liegt der lange Swimmingpool, welcher für Abkühlung an heissen Tagen sorgt. Über Holzstege und Stufen erreicht man die Villen sowie den Sandstrand.



Die Menge an Aktivitäten ist zahlreich. Es werden diverse Wassersportaktivitäten wie Bootstouren, Wasserski, Schnorcheln, Tauchen oder Segeln angeboten. Auf dem Festland können Wanderungen in die Hügellandschaft mit einem Guide oder Mountainbike-Touren in die umliegenden Dörfer unternommen werden. Geniessen Sie den Sonnenuntergang während einer Dhow Cruise. Zur Sternbeobachtung steht in der Lodge ein Teleskop zur Verfügung.