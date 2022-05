Mumbo Island Camp

Eine intime und tropische Insel im Malawi See in völliger Abgeschiedenheit jeglicher Zivilisation.

Mumbo ist eine kleine unbewohnte Insel im Lake Malawi Nationalpark am südlichen Ende des Sees. Per Fähre erreichen Sie die Insel in ca. 45 Minuten von Cape Maclear aus.

Das Camp wurde komfortabel und rustikal auf Felsen hoch über dem See gebaut. Es verfügt über einen Speisebereich, eine kleine Bar sowie eine Feuerstelle um die lauen Abende ausklingen zu lassen. Die geschützten Gewässer des Nationalparks ermöglichen Fahrten in Kajaks, Schnorcheln und Tauchen (nicht inbegriffen). Das Wasser ist kristallklar und für Taucher eine ganz neue Erfahrung. Weiterhin bieten sich Wanderungen durch die Granitfelsen und die Baum bewachsenen Teile der Insel an. Auch für Vogelliebhaber ist die Insel ein idealer Ort. Um die Ruhe zu geniessen, stehen am Strand Liegestühle zur Verfügung. Auf der Insel gibt es keine Elektrizität.