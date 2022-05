Great Malawi Journey ab Blantyre

Nach Ankunft in Blantyre werden Sie von einer Vertretung unserer Agentur empfangen und über den weiteren Reiseverlauf informiert. Anschliessend ca. 2-stündiger Transfer zum Majete Wildreservat, wo Sie die nächsten 3 Nächte verbringen. Ihre Unterkunft liegt an zwei zusammenfliessenden Flüssen im Schatten von riesigen Leadwood-Bäumen. Eine bessere Kombination zwischen herrlicher Abgeschiedenheit und Luxus ist kaum vorstellbar.

Lake Malawi (Mumbo Island)

Weiterreise durch viele Dörfer wo Sie dem regen Treiben entlang der Strassen zusehen können. Die Fahrt dauert ca. 2 Stunden. Anschliessend werden Sie per Boot zur Insel gebracht. Der Lake Malawi ist zweifellos die grösste Attraktion des Landes. Der See ist ein hervorragendes Tauch- und Schnorchelrevier. Ihr Camp ist rustikal und auf Felsen hoch über den See gebaut. Ganz ohne Elektrizität erhält man ein einzigartiges Abenteuergefühl. Am kommenden Tag können Sie Ausflüge per Kayak unternehmen, Schnorcheln, Tauchen oder einfach nur entspannen.